Trump’tan Venezuela Petrol Endüstrisine Açık Mesaj

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZUELA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren yönetici birimleriyle yaptığı bir toplantıda, ABD’nin Venezuela petrol endüstrisine müdahale edeceğine dair bilgiler paylaştı. Trump, “Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz” ifadelerini kullandı.

RUBİO’DAN ABD VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla bağlantılı olarak açıklamalarda bulundu. Rubio, “Venezuela’nın petrol gelirleriyle satın alacağı tüm ürünler ABD’den alınacak” şeklinde bilgi verdi.