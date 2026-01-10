Trump’tan Venezuela Petrol Endüstrisine Müdahale Açıklaması

trump-tan-venezuela-petrol-endustrisine-mudahale-aciklamasi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZUELA PETROLÜ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz sektöründeki üst düzey yöneticilerle bir araya geldiği toplantıda, ülkesinin Venezuela’nın petrol endüstrisine yönelik müdahale planlarına değindi. Trump, “Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz” şeklinde konuştu.

RUBİO’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Venezuela’nın petrol gelirleriyle satın alacağı tüm ürünler ABD’den alınacak” ifadelerini kullandı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceğindeki yol haritasını belirleyecek gibi görünüyor.

