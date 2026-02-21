Trump Tarife Kararını Hayal Kırıklığı Olarak Değerlendirdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın yürürlüğe koyduğu tarifelerin hukuki desteği olarak gösterilen Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın, Başkan’a tarife koyma yetkisi vermediğine karar verdi. Yüksek Mahkeme’nin bu kararının ardından Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında, mahkeme kararını ‘son derece hayal kırıklığı’ olarak nitelendirdi ve bazı mahkeme üyeleriyle ilgili utanç duyduğunu belirtti. “Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

TARİFELERİ POWER HATTI OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Tarifelere ilişkin dava sürecinin kendisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Trump, “İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var” diye konuştu. Ayrıca, halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak, yüzde 10’luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını belirtti. Diğer ülkelerin haksız ticaret uygulamalarını önlemek için de çeşitli soruşturmalar başlatacaklarının altını çizdi.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 3 GÜN SONRA

Trump, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. bölümüne dayanarak, yalnızca 150 gün yürürlükte kalacak olan yüzde 10’luk küresel tarifenin 3 gün içerisinde yürürlüğe girebileceğini ifade etti. Tarifenin 5 ay süresince yürürlükte olacağı dönemde, diğer ülkeler için ek tarifeler koymak amacıyla gerekli incelemeleri yapacaklarını belirten Trump, “Sonunda, daha önce elde ettiğimizden daha fazla gelir elde edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, 232 ve 301. bölümler kapsamında mevcut tarifelerin de geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

GÜÇLÜ ALTERNATİFLER SUNMAYA HAZIR

Tarifelerin, ‘Amerika’yı yeniden büyük yapmak’ amacıyla etkili bir şekilde kullanıldığını savunan Trump, Yüksek Mahkeme’nin yanlış karar verdiği Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası yerine başka alternatiflere yönelerek bu durumu aşacaklarını dile getirdi. Karara göre bu yasa kapsamında bir ülkenin ‘mahvedilmesine’ izin verildiğini ancak küçük bir ücret talep edilmesine izin verilmediğini öne sürdü. “Kararları yanlış ama önemli değil, çünkü bu kararla onaylanmış çok güçlü alternatiflerimiz var” ifadelerini kullandı.

TİCARET DÜZENLEMELERİ KISITLANMAZ

Trump, mahkemenin kararını benimsememekle birlikte, bu kararın gelecekte bir Başkan’ın gümrük vergileri uygulayıp uygulayamama yetkisini büyük ölçüde kısıtlamadığını vurguladı. Daha fazla ücret talep edebileceğine dikkat çeken Trump, Başkan’a gümrük vergileri uygulama yetkisi veren yasaların var olduğunu ifade etti. Sürecin daha uzun olacağını belirten Trump, Yüksek Mahkeme’nin kararının Başkan’ın ticareti düzenleme ve gümrük vergileri uygulama yetkisini daha güçlü hale getirdiğini savundu.

TARİFELERİN GERİ ÖDENMESİ GÜNDEME GELDİ

Yüksek Mahkeme’nin kararı ile ilgili olarak, tarifelerin geri ödenmesine dair bir hüküm getirilmemesini eleştiren Trump, “Topladığımız tüm bu paraya ne olacak? Bu konu tartışılmadı. Oraya, ‘Parayı tutun’ ya da ‘Parayı tutmayın’ diye bir cümle ekleyebilirlerdi” dedi. Tarifelerin iade edilip edilmemesi meselesinin, önümüzdeki yıllarda dava konusu olacağını belirtti.

Son olarak, ticaret anlaşmaları üzerine taraflarla yapılan müzakerelerin geçerliliği hakkında gelen soruya, “Birçoğu geçerli. Bazıları geçerli olmayacak ve diğer tarifelerle değiştirilecek” cevabını verdi.