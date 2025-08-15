Gündem

Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

trump-ve-putin-alaska-da-bulustu

ZİRVEYİ GERÇEKLEŞTİREN LİDERLER

Ukrayna-Rusya çatışmasını sona erdirmek için söz veren ABD Başkanı Donald Trump, bu amaca yönelik olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. “Savaşı sona erdirme” vaadini seçim kampanyasında sıkça dile getiren Trump, görüşme planını hayata geçirmiş oldu. İki liderin buluşması, Alaska yerel saatine göre 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleşti.

ALASKA’YA GİDEN YOLCULUK

İlk olarak Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı. İki liderin buluşmasının ardından, Putin ve heyeti üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçakında karşıladı. Daha sonra iki lider, görüşme alanına aynı araçla geçerek görüşmeye başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Putin, Gazetecinin Sivil Katliam Sorusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeden önce sivil katliamları konusundaki bir soruya yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Eyüpspor Yeni Kalecisini Duyurdu

Eyüpspor, Bahia'nın kalecisi Marcos Felipe'yi 1 yıl boyunca satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.