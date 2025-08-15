Gündem

Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

trump-ve-putin-alaska-da-bulustu

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINI BITIRME HEDEFİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirme sözü vererek bu hedef doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi, Türkiye saatiyle 22.13’te yerel saatle 11.00’de yapıldı.

GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI VE ZİRVE

Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi çerçevesinde Putin ile görüşmeyi planlayarak bu önemli buluşmayı gerçekleştiriyor. İlk önce Trump’ın uçağı Alaska’ya indi ve ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.

KARŞILAMA ANI VE İLK TEMAS

Putin ve beraberindeki heyet üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçerek ilk temaslarını gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Putin, Gazetecinin Sivil Katliam Sorusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeden önce sivil katliamları konusundaki bir soruya yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Eyüpspor Yeni Kalecisini Duyurdu

Eyüpspor, Bahia'nın kalecisi Marcos Felipe'yi 1 yıl boyunca satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.