Trump Venezuela Operasyonunda Gizli Silah İddiasında Bulundu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZUELA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela’ya yönelik operasyonlarında, ülkenin lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılması sırasında yön değiştiren bir silah kullanarak Amerikan helikopterleri ve uçaklarına karşı füze fırlatılmasını engellediğini belirtti. Trump, New York Post’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Şaşırtıcı. Bunun hakkında konuşmam yasak. Füzelerini bir türlü ateşleyemediler. Rus ve Çin yapımı füzeleri vardı ama hiçbirisi havalanmadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastı ve hiçbir şey çalışmadı. Gelişimize tamamen hazırlıklıydılar.”

Trump, gerçekleştirilen operasyonun bir Amerikan vatandaşının bile yaşamını yitirmeden yapıldığını özellikle vurguladı.

PETROL, ABD RAFA İŞLENİYOR

ABD Başkanı Trump, ülkesinin el koyduğu Venezuela’ya ait tankerlerdeki petrolü alıp, bunu ABD rafinerilerinde işlediğini duyurdu. Trump, “Şöyle diyelim onların artık petrolü yok. Petrolü biz alıyoruz” dedi. Bunun yanında, petrolün Houston gibi ‘çeşitli yerlerde’ rafine edildiğini belirtti. Daha önce Venezuela’dan izinsiz ayrılan tankerlerden tüm petrolü aldıklarını ifade eden Trump, ABD’nin Venezuela’nın petrol endüstrisini kontrol ettiğini ve elde edilecek karın paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, ABD şirketlerinin müdahalesiyle petrol üretiminin çok yüksek seviyelere ulaşacağını da sözlerine ekledi.

GRÖNLAND’DAN İSTEDİKLERİMİZİ ALACAĞIZ

ABD Başkanı Trump, devam eden müzakereler sonucunda, ABD’nin Grönland’dan makul taleplerinin karşılanacağını bildirdi. Trump, “İstediğimiz her şeye sahip olacağız. Bazı ilginç görüşmeler yapılıyor” şeklinde açıklama yaptı.

KANAADA BAŞBAKANI’NIN UNVANI DEĞİŞİYOR

Trump, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kanada Başbakanı Mark Carney’i ‘vali’ olarak adlandırdı ve şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in mallarını ve ürünlerini ABD’ye göndermesi için bir ‘teslim noktası’ haline getirebileceğini düşünüyorsa ciddi şekilde yanılıyor demektir. Çin, Kanada’yı adeta canlı canlı yiyecek, tamamen yok edecek. Bu, Kanada’daki işletmelerin, sosyal dokunun ve genel yaşam biçiminin yok edilmesini de kapsayacaktır. Eğer Kanada Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD’ye giren tüm Kanada mallarına ve ürünlerine derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”