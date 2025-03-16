Trump, VOA ve USAGM’de Kesintiler Yaptı

ABD’DE MEDYA DÜNYASINDA TRUMP ETKİSİ

Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, medya alanında da önemli değişimlere yol açıyor. 1942 yılında kurulan ve dünya genelinde 50’den fazla dilde yayın yapan Voice of America (VOA), Trump’ın imzaladığı bir kararname ile büyük bir darbe aldı. Yaklaşık 1500 gazeteci ve diğer çalışanların idari izne çıkarıldığı bildiriliyor. CBS News, bu gelişmenin Trump’ın, ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kurumları hedef alan kapsamlı kesinti kararnamesinin imzalanmasından sonra yaşandığını duyurdu.

TRUMP’IN KAPSAMLI KARARNAMESİ

Trump’ın imzaladığı kararname, USAGM ve diğer bazı federal kuruluşların personel ve faaliyetlerini yasal asgari düzeye indirmeyi amaçlıyor. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi yer alıyor. CBS News’e konuşan kaynaklar, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığını doğruladı. Çalışanlar, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas tarafından gönderilen bir e-posta ile bilgilendirildi. Bu bildirimin muhabirlerden üst düzey yöneticilere kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsadığı, sözleşmeli çalışanlara ise yapılmadığı aktarılıyor.

SERBEST ÇALIŞANLARDA ETKİLENDİ

VOA’den bir kaynak, dünya genelindeki tüm serbest çalışanların ve aylık sözleşmelere dayalı görev yapan personelin, ödeme yapılamadığı için işten ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. Bazı çalışanlar, bildirim aldıklarında stüdyoya gitmek üzereyken “Hayır, evinize gidin” talimatı aldıklarını belirtti. Bu durum, VOA’nın yayın çalışmalarını ciddi oranda etkiledi.

VOA’NIN TARİHİ VE YAYIN GÜCÜ

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e verdiği demeçte, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1.300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim” dedi. Abramowitz, VOA’nın reforma ihtiyaç duyduğunu kabul ederek bu konuda ilerleme kaydettiklerini, ancak alınan bu kararın kurumun hayati misyonunu yerine getiremez hale getireceğini vurguladı. “Bu görev, özellikle İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak için milyarlarca dolar harcayan ülkelerin yalan haberler ürettiği günümüzde kritik önem taşıyor” diye ekledi.

VOA, 1942’de Nazi Almanyası’na karşı yayınlarla kurulan bir devlet kanalıdır. Bugün 50’den fazla dilde hizmet vererek, dünya genelinde yeterince temsil edilmeyen bölgelerde 361 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşabiliyor. Karar öncesinde yaklaşık 2.000 tam zamanlı çalışanı ve yıllık 260 milyon dolarlık bütçesi bulunuyordu. Ancak bu kesintilerle birlikte VOA’nın küresel yayıncılık misyonu ciddi bir tehdit altına girmiş durumda.