Trump Yönetiminden İran’a Olası Saldırı Hazırlıkları

ABD YETKİLİLERİNDEN İRAN’A OLASILIKLA YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIKLARI

ABD’li yetkililere göre, Başkan Trump yönetimi İran’a yönelik olası bir saldırı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yetkililer, Trump’ın İran hükümetinin zayıflama yönünde çok sayıda istihbarat raporu aldığını belirtiyor. 26 Ocak itibarıyla Abraham Lincoln uçak gemisinin, Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Batı Hint Okyanusu’ndaki sorumluluk alanına girdiğini ifade eden yetkililer, Beyaz Saray’ın İran’a saldırı emri vermesi durumunda uçak gemisinin “teorik olarak bir veya iki gün içinde savaşa hazır hale” gelebileceğini aktarıyor.

BÖLGEDEKİ HAVA GÜCÜ ARTIRILIYOR

Ayrıca, ABD’nin saldırı uçağı sayısını artırmak amacıyla bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı gönderdiği bilgisi veriliyor. İran’ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderildiği bildiriliyor. Yetkililer, Washington yönetiminin, İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerin yanı sıra Bağdat’taki toplantılar ve Suudi ve Katarlı yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktarıyor.

TRUMP İRANLI PROTESTOCULARI DESTEKLEMEKTE KARARLI

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, konuya ilişkin açıklamasında Trump ile İran’la ilgili görüştüğünü, başkanın hükümetleri protesto eden İranlılara yardım etme sözünü yerine getireceğini beklediğini ifade ediyor.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLERDE CAN KAYBI

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi sonucu Tahran Büyük Çarşı’da başlayan gösteriler, ülke genelinde büyük çapta yayılmış durumda. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucunda ülke yönetimi internet erişimini engellemiştir. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen yeniden sağlandı. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırarak yaptığı açıklamada, 21 Ocak’ta gösteriler sırasında meydana gelen olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde 5 bin 848 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyuruyor.