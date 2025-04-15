Trump: Zelensky Sürekli Füze Alıyor

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’daki çatışma hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, savaşın sorumlularını bir araya getirerek, “Bu, asla başlamasına izin verilmemesi gereken bir savaştı. Biden bunu durdurabilirdi, Zelensky de durdurabilirdi, Putin de hiç başlatmamalıydı. Herkes suçlu.” şeklinde konuştu.

ZAFA KAZANMA GÜVENİM OLMAK GEREKİR

Trump, bir gazetecinin Zelensky’nin daha fazla Patriot hava savunma sistemi satın alma isteğiyle ilgili sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Bilmiyorum, o her zaman füze almaya çalışıyor. Savaşa giriyorsanız, kazanabileceğinizden emin olmanız gerekir, değil mi? Kendi boyutunuzun 20 katı olan birine karşı savaşı başlatıp sonra da birilerinin size füze vermesini umamazsınız.”

SAVAŞI DURDURMA ÇABALARI

Trump, Ukrayna savaşını durdurma isteğini vurgulayarak, “Tek yapabileceğim bunu durdurmaya çalışmak, tek istediğim bu. Öldürmeleri durdurmak istiyorum ve bu konuda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Çok yakında çok iyi bazı öneriler duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN BAŞLAMAMASI GEREKİYORDU

Kendi başkanlığı döneminde savaşın hiç gündeme gelmediğini belirten Trump, “O savaş başladı ama asla başlamamalıydı. Biden bunu engelleyebilirdi. Putin’e de ‘Yapmayacaksın’ demiştim ve yapmadı. Dört yıl boyunca bu konu hiç gündeme bile gelmedi.” şeklinde açıklamalar yaptı.