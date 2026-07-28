Trump’ın Michigan’daki Yılın Adamı Yalanı Sürüyor

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Donald Trump, Detroit'te bir ekonomi konuşmasında görünüyor
Donald Trump, Michigan'da aldığı iddia edilen "Yılın Adamı" ödülünün gerçekte var olmadığını defalarca kez çürütmüştür.
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Donald Trump, üst üste üçüncü kez aday olduğu başkanlık yarışında yine aynı yalanı tekrarladı. Sık sık Michigan’da dile getirdiği “Yılın Adamı” ödülü aldığı iddiasını bu kez Detroit’teki bir ekonomi konuşmasında gündeme getirdi. Trump, siyasete girmeden çok önce Michigan’da “Yılın Adamı” seçildiğini öne sürerek medyanın bu ödülü sorguladığını ancak sonradan doğru olduğunu kabul ettiğini iddia etti. Oysa gerçekte Michigan eyaletinde böyle bir ödül bulunmuyor ve Trump’ın bu iddiası defalarca kez çürütüldü.

YILLARDIR SÜREN YALANIN ÇÜRÜTÜLMESİ

Trump’ın bu iddiası ilk kez 2015 yılında ortaya atılmış ve o günden bu yana medya tarafından defalarca doğrulanmadığı belirtilmişti. Michigan eyaleti “Yılın Adamı” ödülü vermiyor. Trump’ın eyaletle bağlantısı bulunmazken, kendisi veya ekibi bu ödülü kimin, ne zaman verdiğine dair somut bir kanıt sunamadı. 2023 yılında Michigan’da bir Cumhuriyetçi grup Trump için “On Yılın Adamı” ödülü oluşturup verdi. Ancak Trump’ın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 25 yıl önce aldığını söylediği ödülden bahsettiği için bu durumun farklı olduğu anlaşıldı.

ESKİ KONGRE ÜYESİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Dave Trott, Trump’ın bu uydurma hikayesinin olası kaynağını ortaya koydu. Trott, 2019 yılında yaptığı açıklamada, Trump’ın 2013 yılında Michigan’da düzenlenen bir Cumhuriyetçi akşam yemeğinde konuşma yaptığını ve kendisine Gettysburg Konuşması’nın çerçeveli bir kopyasının hediye edildiğini ancak “Yılın Adamı” ödülü verilmediğini vurguladı. Trump’ın bu ödülle ilgili anlatımı zaman zaman değişiklik gösterdi. 2019 New Hampshire mitinginde “Siyasete girmeden beş-altı yıl önce beni Michigan’da Yılın Adamı seçtiler, nasıl oldu anlamadım bile” dediği halde iddiasından vazgeçmedi.

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