Trump’tan Biden açıklaması: Umarım bir tarafı incinmemiştir

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, mevcut başkan Biden’ın sahnede düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, yaptığı yorumlarla Amerikan gündemine yine ağırlığını koydu. Gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kayıtlarının ele geçirilmesi hakkındaki sorulara kendi tarzında cevap veren Trump, Başkanlık seçimi yarışında kendisine rakip olan adayları hedef aldı.

ABD eski Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Fox News televizyonu tarafından Iowa’da düzenlenen açık oturuma salondaki seyircilerin tezahüratları arasında geldi.

GİZLİ BELGELER HAKKINDAKİ SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Sean Hannity’nin moderatörlüğündeki oturumda Trump’a, başkanlıktan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydının ele geçirilmesiyle ilgili sorular soruldu.

Bu konuda hiçbir fikrinin olmadığını vurgulayan Trump, “Başkanlık Kayıtları Yasası’na %100 uydum ve her şeyi doğru yaptım. Başkan olarak belgeleri tasnifleme hakkım var” yorumunu yaptı.

Trump, halefi Joe Biden’ın da ofisinde gizli belgeler bulunduğunu hatırlattı.

CUMHURİYETÇİ RAKİPLERİNE MEYDAN OKUDU

Önümüzdeki yıl yapılacak olan Başkanlık seçimlerine de değinen Trump, Cumhuriyetçi parti içindeki adaylardan en büyük rakibi Florida Valisi Ron DeSantis’i hedef aldı.

DeSantis’in “çok kötü günler” geçirdiğini öne süren Trump, rakibinin ön seçimlerden üçüncü veya dördüncü çıkacağı tahmininde bulundu.

Rakipleri hakkında davranışlarını değiştirmesi ve sert söylemlerini yumuşatması konusundaki bir değerlendirme üzerine Trump, “Tamam, hazır mısın? Eşi benzeri görülmemiş bir seçim kazandım. İlk günden itibaren kuşatma altındaydım. Eğer karşı koymasaydım burada olmazdım” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜ”

Biden’in, Hava Kuvvetleri Akademisi’nin mezuniyet töreninde ayağının takılarak düşmesi konusuna da değinen Trump, “Çok kötü düştü. Umarım, bir tarafı incinmemiştir. Doğrusu, onun hakkında isterseniz konuşabilirsiniz ama bence şaka yapılmamalı” dedi.