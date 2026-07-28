TSA, Bavulda Çalıntı Top Gülleleri Buldu

Alabama’daki Gulf Shores Uluslararası Havalimanı’nda görevli TSA memuru Justin Dupree, X-ray cihazında sıra dışı bir görüntüyle karşılaştı. Bagaj taraması sırasında fark ettiği cisimler, Amerikan İç Savaşı dönemine ait çalınmış top gülleleri çıktı. Dupree, cihazda sigorta bağlantısı göremediğini ve canlı bir patlayıcıyla karşı karşıya olabileceği korkusuyla yardım istediğini söyledi.

BAGAJDA KAĞIT HAVLUYA SARILI 5 TOP GÜLLESİ

TSA’nın aktardığına göre bavulda bulunan beş küçük top güllesi kağıt havlulara sarılıydı. En büyüğü greyfurt boyutunda olan güllelerin en küçüğü yaklaşık 2.5 santimetre genişliğindeydi. Dupree, daha önce eğitim amaçlı patlamamış mermiler gördüğünü ancak Indiana Jones filmlerindekine benzer bir çalıntı eser vakasıyla ilk kez karşılaştığını belirtti.

KAYNAK: YAKINDAKİ FORT MORGAN

Güvenlik güçleri, top güllelerinin yakınlardaki Fort Morgan’dan çalındığını tespit etti. 1834 yılında tamamlanan ve Mobile Körfezi’ni koruyan tarihi kale, İç Savaş’ta önemli bir rol oynadı. Günümüzde Alabama Tarih Komisyonu tarafından işletilen bir müze olarak hizmet veriyor.

PATLAYICI TAŞIMIYOR AMA UÇAĞA ALINMADI

Baldwin İlçesi Şerif Ofisi ve TSA bomba uzmanları, güllelerin patlayıcı içermediğini doğruladı. Buna rağmen uçağa alınmalarına izin verilmedi. TSA’nın Alabama sorumlusu Tara Corse, memurunu tebrik ederek yolcuları, patlamamış ya da replika dahi olsa hiçbir tür silahı havalimanına getirmemeleri konusunda uyardı. Corse bu tür nesnelerin güvenlik alarmlarına, uçuş gecikmelerine ve güvenlik endişelerine yol açabileceğini vurguladı.

TARİHİ ESERLER KALEYE İADE EDİLDİ

Şerif Ofisi Kaptanı Nathan Lusk’un aktardığına göre gülleleri başka bir eyaletten gelen bir genç almıştı. Tarihi eserler kaleye iade edilirken, kale müdürü yasal işlem başlatılmasını reddetti. Tarih Derneği olayla ilgili aktif bir soruşturma yürütüyor.