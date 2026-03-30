TŞOF APP Plakalarda Süre Uzatımını Red Etti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) talebi doğrultusunda ve meydana gelen yoğunluk sebebiyle, APP plakalar için süre uzatımına dair haberler gündeme gelmişti. Yeni plaka uygulamasının 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacağına dair yorumlar yapılmakta iken, İçişleri Bakanlığı ise bu konuda 1 Nisan 2006 tarihine kadar geçerli bir süre verdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Ajansı’nın ilettiği bilgilere göre, plaka değişim süresinin uzatılmasına dair bir durum söz konusu değil. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Trafik mevzuatına ilişkin son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bazı hususların hatırlatıldığı” ifade edildi. Açıklamada, 1 Nisan itibarıyla TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plaka kullanan araç sahiplerine idari para cezasının uygulanacağı ve bu konuda herhangi bir erteleme olmayacağı vurgulandı.

RESMİ PLAKALARDA DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLECEK

Bakanlık ayrıca, “Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı.

ŞOFÖRLER ODASI’NA YAPTIRIM ÖN GÖRÜLÜYOR

Sızan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’nın plaka basımında tek otorite olarak TŞOF’a yönelik yaptırımlar düşündüğü belirtildi. Sabah Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, “Şoförler Odası’na APP plakalarını yasaya uygun hale getirmeleri için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre verilecektir. Aksi takdirde 180 gün süresince plaka basma yetkileri iptal edilecek. Ayrıca, görevi suiistimal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacak” denildi. Oda tarafından basılan plakaların görsellerinin bir örneği Emniyet sistemlerinde saklanarak, plaka üzerinde yapılan değişikliklerin kontrol edileceği ifade edildi.

Odaya, yönetmeliği ihlal eden her plaka için 10 bin lira ceza uygulanacağı açıklandı.

TŞOF’DAN YENİ PLAKA UYGULAMASI

APP plakalara yönelik cezalarda artış olmasının ardından TŞOF’un ek ücret karşılığında, standartların dışındaki plakalar bastığı öğrenildi. TŞOF’un bastığı resmi damgalı plakalar, kalın harfleri dolayısıyla APP plaka olarak algılandı ve bu durum birçok araç sahibinde panik yarattı. İçişleri Bakanlığı karmaşa nedeniyle, tüm resmi damgalı ve mühürlü plakaları yönetmeliğe uygun olarak değerlendirdi. Ancak TŞOF’un verdiği plakaların büyük bir kısmı yönetmelikteki kurallara uymuyor.

TŞOF yetkilileri, görsel estetik sağlamak adına kalın harfli ve rakamlı plakalar bastıklarını, hatta benzer iller arasında bile farklı plakalar kullanıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı benzer sorunların tekrarlanmaması için TŞOF’a yönelik idari yaptırımlar da uygulamayı planlıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart 2026 tarihinde yaptığı kabine toplantısı sonrası APP plaka konusuna değindi. Erdoğan, APP plaka konusunun yanı sıra görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulamaların dikkatlice yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı’na talimat verdi.

APP PLAKA DEĞİŞİMİNE YENİ YÖNETMELİK

26 Şubat 2026’da yürürlüğe giren yeni trafik yasası düzenlemesi sonrasında, sahte plakalar için ağır para cezaları uygulanmaya başlandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan’a kadar rehberlik amacıyla şekilleneceğini belirtmişti. Bu bağlamda, sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plakalar için ceza uygulanmayacağı duyuruldu.

TÜRKİYE’DE PLAKA BASIMI TŞOF TARAFINDAN YAPILIYOR

Ülkemizdeki araç tescil plakalarının basım işlemleri, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından gerçekleştiriliyor. Plakalar üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri ise şu şekildedir:

“- Plakanın üzerinde TŞOF’un mührü bulunması gerekir.

– Sol tarafta ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu yer almalıdır.

– Her plakanın üzerindeki hologram ve güvenlik şeridi zorunludur.

– Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içerisinde Ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretlerini barındırmalıdır.

– 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalar için karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir.

Ancak plakada karekod olmaması, onun sahte olduğu anlamına gelmiyor. Mührün ve güvenlik işaretlerinin varlığı, plakanın standartlara uygun ve geçerli olduğu için yeterli kabul ediliyor.