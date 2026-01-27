Tuba Dinç’in Ölüm Nedeni Belirlendi: Kayalıklar Faktörü

tuba-dinc-in-olum-nedeni-belirlendi-kayaliklar-faktoru

Kayalık mevkisinde dere kenarında ölü olarak bulunan 15 yaşındaki Tuba Dinç’in cesedinin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri gerçekleştirildi. İlk incelemelere göre, Dinç’in hayatını kaybetmesinin kayalıklardan düşme sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

SAVCILIK VE JANDARMA ARAŞTIRMA YÜRÜTÜYOR

Dinç’in kayalıklardan düşme olayının nasıl meydana geldiğine dair tespit çalışmaları, savcılık ve jandarma ekipleri tarafından devam ediyor. Eskigediz beldesindeki Park Mahallesi’nde ikamet eden Tuba Dinç, 25 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra, dün gece Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında yüzüstü yatar şekilde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tütünle Mücadelede Yeni Düzenlemeler Yolda

Yeni sigara düzenlemesiyle, marketlerde sigaraların kasanın arkasında bulunması yasaklanacak. Ayrıca, çocukların bulunduğu park ve bahçelerde sigara içmek de kesinlikle yasaklanacak.
Gündem

15 Yaşındaki Tuba Dinç’in Ölümü ile İlgili Gelişmeler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali araştırılıyor.
Gündem

Suudi Arabistan’da Türkiye ile Anlaşmalar Onaylandı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma konularında anlaşmalar imzalamak için bakanlıklara yetki verdi.
Gündem

Pep Guardiola Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Manchester City ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Pep Guardiola, Galatasaray'ın güçlülüğüne vurgu yaparak saygı duyduğunu ifade etti. Eski oyuncuları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Gündem

Burhanettin Duran’dan Suriye Açıklaması: Nifak Tohumlarına İzin Yok

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye'de Kürtlere saldırılar" iddialarının, toplumda bölünme yaratmayı ve Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar vermeyi amaçlayan bir girişim olduğunu belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.