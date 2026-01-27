Tuba Dinç’in Ölüm Nedeni Belirlendi: Kayalıklar Faktörü

Kayalık mevkisinde dere kenarında ölü olarak bulunan 15 yaşındaki Tuba Dinç’in cesedinin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri gerçekleştirildi. İlk incelemelere göre, Dinç’in hayatını kaybetmesinin kayalıklardan düşme sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

SAVCILIK VE JANDARMA ARAŞTIRMA YÜRÜTÜYOR

Dinç’in kayalıklardan düşme olayının nasıl meydana geldiğine dair tespit çalışmaları, savcılık ve jandarma ekipleri tarafından devam ediyor. Eskigediz beldesindeki Park Mahallesi’nde ikamet eden Tuba Dinç, 25 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra, dün gece Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında yüzüstü yatar şekilde bulundu.