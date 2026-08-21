Tuba Ünsal’ın Bali Tatili Son Buldu

Tuba Ünsal, Endonezya’nın Bali adasındaki villalarından birini ocak ayında satışa çıkarmıştı. Oyuncu şimdi Bodrum tatiline ara vererek çocuklarıyla birlikte Bali’ye gitti. Ünlü isim, Mirgün Cabas ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Civan Mert ve Murat Pilevneli ile evliliğinden olan kızı Sare ile birlikte yaklaşık iki haftalık bir tatil yaptı. Tatil dün sona erdi.
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