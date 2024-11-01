Tuğba’nın Şüpheli Ölümünde Eşi Gözaltında

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, 30 Ekim tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi’ndeki bir apartmanda ortaya çıktı. Restoratör Tuğba Yavaş, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların durumu fark etmesiyle birlikte olay yerinde polis ve sağlık ekipleri görevlendirildi.

TUĞBA YAVAŞ’IN HASTANEYE KALDIRILMASI

Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne götürülen Tuğba Yavaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, Tuğba Yavaş’ın eşi olan ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş’ın ifadesine başvurdu. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLAMA VE AÇIKLAMALAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yavaş, mahkemede “Boşanmayı teklif ettim ama bir türlü yanaşmadı” şeklinde ifadeler kullandı.