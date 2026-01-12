Tuğçe Y’nin Eşi Tarafından Vurulması Olayı Gündemde

BURSADA ŞİDDET OLAYI: KADIN AĞIR YARALANDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 21 yaşındaki Tuğçe Y., eşi A.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hacivat Mahallesi’nde yer alan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede gerçekleşti. Boşanma sürecinde olduğu belirtilen bu çift arasında başlayan tartışma, kısa sürede gerginliğe dönüştü. A.Y, üzerindeki silahla eşi Tuğçe Y.’ye ateş açarak onu vurdu. Genç kadın, kurşunların göğsüne ve karnına isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı.

CİDDİ YARALANMA DURUMU

Silah seslerinin ardından çevredekilerin durumu ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tuğçe Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen genç kadının yoğun bakımda tedavi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SALDIRGAN POLİSE TESLİM OLDU

Olaydan sonra A.Y., polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırgan, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, bu sebeple olayın meydana geldiğini savundu. Olay öncesi yaptığı bir sosyal medya paylaşımı da soruşturma dosyasına dahil oldu. Bu paylaşımda, “Kurt darlandı son turuna çıktı.” ifadesi dikkat çekti.

