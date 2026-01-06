TÜİK Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından duyuruldu. Bu açıklama ile birlikte, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları da kesinleşmiş oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89’luk bir artış, bir önceki yılın Aralık ayıyla karşılaştırıldığında ise yüzde 30,89’luk bir artış kaydedildi. Ayrıca, on iki aylık ortalama artış ise yüzde 34,88 olarak belirlendi. Kamuda çalışanlar ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri için 2026 Ocak ayındaki zamlı maaşlar da netleşmiş durumda.
BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü
Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu
Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Körfezde Bahçede Tavuk Yemi İçin Giden Kadın Ölü Bulundu
Kocaeli'de tavuklarını beslemek üzere bahçeye giden 65 yaşındaki kadın ölü bulundu. Oğlu, annesinin başında gözyaşlarıyla bekledi.
Kirişçi Mahallesi’nde Yalnız Yaşayan Şahıs Ölü Bulundu
Karaman'da 55 yaşındaki bir adam, yakınlarıyla temas kuramadığı için yapılan kontrolde evinde ölü bulundu. Olayın nedeni araştırılıyor.