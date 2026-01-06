TÜİK Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından duyuruldu. Bu açıklama ile birlikte, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları da kesinleşmiş oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89’luk bir artış, bir önceki yılın Aralık ayıyla karşılaştırıldığında ise yüzde 30,89’luk bir artış kaydedildi. Ayrıca, on iki aylık ortalama artış ise yüzde 34,88 olarak belirlendi. Kamuda çalışanlar ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri için 2026 Ocak ayındaki zamlı maaşlar da netleşmiş durumda.