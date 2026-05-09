TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı Ataması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Mehmet Arabacı’nın atandığı duyuruldu.

MALİYE EĞİTİMİ ALAN ARABACI, ABD’DE YÜKSEK LİSANS GRADÜASYONUNA ULAŞTI

1977 yılında Fransa’nın Bordeaux kentinde dünyaya gelen Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, 2001-2004 yılları arasında hesap uzman yardımcılığı görevini yürütürken, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak kariyerine devam etti.

VERGİ DENETİM KURULUNDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak atanmış, söz konusu görevini 2009 yılına kadar sürdürmüştür. Bunun ardından, Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yaparak, 2009-2011 yıllarında bu alandaki eğitimini tamamlamıştır.

KAMU DENETİMİ ALANINDA TECRÜBE KAZANDI

Aynı zamanda “Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması” konularında araştırmalar yaparak stajlar geçiren Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanarak, 2012-2014 yılları arasında bu görevde bulunmuştur. 2014 yılında ise Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Arabacı, 2014-2019 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev almış ve 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına yükselmiştir. Halen bu pozisyonda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atanırken, üyeliğe ise Abdi Serdar Üstünsalih getirilmiştir.