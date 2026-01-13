Tüketici Bilgisayarları İçin Yapay Zeka İlgisi Düşüyor

Her yıl ABD’de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Microsoft ve donanım üreticilerinin “yapay zekalı bilgisayar” vizyonunu sergilediği bir platform haline geldi. Yeni nesil yapay zeka işlemcileri AMD, Intel ve Qualcomm tarafından tanıtılırken, Microsoft da Windows 11’i Copilot merkezli, “ajan tabanlı” bir işletim sistemine dönüştürme hedefini yineledi. Ancak, sektörün önde gelen bilgisayar üreticilerinin mesajları oldukça net: Tüketiciler, şimdilik bu heyecana ikna olmuş değiller. Özellikle Microsoft’un Copilot odaklı yapay zeka stratejisi, beklenenin altında kalmış durumda.

TÜKETİCİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ

Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın, Copilot’un tüketici tarafından gösterdiği performanstan memnun olmadığı kulislerde dolaşıyor. Yayımlanan raporlara göre Nadella, Copilot’un rakiplerinden geri kaldığı algısının farkında. Ayrıca, bizzat ürün ekiplerine hatalar ve eksiklikler hakkında geri bildirim yaptığı iddia ediliyor. Microsoft’un geçmişte “yarım pişmiş” ürünler sunarak bunları zamanla düzeltme alışkanlığının, bu boyutta bir şirket için şimdi riskli bir strateji olduğu ifade ediliyor. Ancak Microsoft’un ana gelir kaynağının bireysel kullanıcılar değil, kurumsal müşteriler olduğu da unutulmamalı. Uzmanlar, şirketlerin kullanıcı başına aylık 20 dolarlık ek Copilot ücretini, net bir fayda göremedikleri sürece ödemek istemeyeceğini vurguluyor.

PAZARLAMA DİLİNDE DEĞİŞİM

Tüketici ilgisindeki bu duraksama, bilgisayar üreticilerinin pazarlama dilinde de kendini gösteriyor. Dell, CES 2026’da yaptığı bir sunumda, ürünlerini artık “önce yapay zeka” yaklaşımıyla tanıtmadığını kabul etti. Dell Ürünlerden Sorumlu Başkanı Kevin Terwilliger, bir yıl öncesine göre söylemlerinde belirgin bir değişiklik olduğunun altını çizerken, şirketin başkan yardımcısı Jeff Clarke, “yapay zekanın talep yaratacağına dair vaadin henüz gerçek olmadığını” belirtti. Bu arada çip üreticileri ise daha iddialı bir duruş sergiliyor; AMD, “Bilgisayarlar yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor” ifadesini kullanırken; Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerle 200’den fazla yeni bilgisayar duyurusu yaptığını açıkladı. Qualcomm da orta segment Snapdragon X2 Plus platformundaki 80 TOPS’luk yapay zeka performansını standart hale getirdi. Fakat yatırımcıların ve tüketicilerin bu anlatıya tepkisinin henüz sınırlı kaldığı görülüyor.

PİL ÖMRÜNÜN ÖNEMİ

Uzmanlar, yapay zeka özelliklerinin (ses temizleme, fotoğraf gürültü giderme, canlı altyazı gibi) tek başına yeni bir laptop aldıracak kadar etkili olmadığını belirtiyor. Ancak ARM tabanlı tasarımların yaygınlaşması, pil ömründe önemli bir artış sağlıyor ve bu, tüketiciler için çok daha ikna edici bir avantaj olarak öne çıkıyor. Apple’ın M serisi işlemcileri ve Qualcomm’un Snapdragon platformları, günlerce kullanım vadeden batarya süreleriyle dikkat çekerken, Intel ve AMD de bu alanda hızla arayı kapatmaya çalışıyor.

ARTAN FİYATLAR VE RAM KRİZİ

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra fiyat baskısı da gündemi etkiliyor. Yapay zeka veri merkezlerinin RAM talebinin yoğunluğu, bellek fiyatlarını hızlı bir şekilde artırıyor. Yarı iletken tedarikinde sorunların yaşanabileceğini belirten Samsung yöneticileri, bu durumdan herkesin etkileneceğini dile getiriyor. Bu durum, Dell’in yeni XPS 14 ve XPS 16 modellerinde de hissedildi. Daha önce bin 700 ila bin 900 dolar arasında olan bu modeller, şimdi 2 bin doların üzerinde başlangıç fiyatlarına sahip. Dell, ilerleyen aylarda daha uygun konfigürasyonlar sunmayı planladığını açıklasa da, genel eğilim fiyatların yukarı yönlü olduğu şeklinde. AMD ise masaüstü tarafında kullanıcıların tamamen yeni sistemler almak yerine parça yükseltmelerine yönelmesini bekliyor ve AM4 ile AM5 platformlarının uzun ömürlü olmasının, pahalı RAM piyasasında avantaj sağlayacağını belirtiyor.