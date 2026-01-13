Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2026: Yapay Zekalı Bilgisayar Stratejileri Tartışılıyor

Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Microsoft ve donanım üreticilerinin “yapay zekalı bilgisayar” vizyonunu sahneye koyduğu bir organizasyon oldu. AMD, Intel ve Qualcomm, yeni nesil yapay zeka işlemcilerini tanıtırken, Microsoft da Windows 11’i Copilot odaklı, “ajan tabanlı” bir işletim sistemi haline getirmek istediğini tekrar vurguladı. Ancak, sektördeki en büyük bilgisayar üreticilerinden gelen mesaj oldukça açık: Tüketiciler, şimdilik bu vizyona ikna olmamış durumda. Özellikle Microsoft’un Copilot merkezli yapay zeka stratejisinin, beklenilenin altında kaldığı göze çarpıyor.

MICROSOFT’TA MEMNUNİYETSİZLİK

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın Copilot’un tüketici tarafındaki başarısından memnun olmadığı ifade ediliyor. Bilgilere göre Nadella, Copilot’un rakiplerine oranla geride kaldığı izleniminin farkında ve doğrudan ürün ekiplerine hata ve eksikliklerle ilgili geri dönüşlerde bulunuyor. Microsoft’un geçmişte “yarım pişmiş” ürünler sunma alışkanlığının, bu ölçekte bir firma için artık riskli bir strateji olduğu değerlendiriliyor. Ancak, Microsoft’un asıl gelir kaynağının bireysel kullanıcılar değil, kurumsal müşteriler olduğu belirtiliyor. Yine de uzmanlar, şirketlerin kullanıcı başına aylık 20 dolarlık ek Copilot ücretini, net bir yarar sağlanmadıkça ödemek istemeyeceği görüşündeler.

TÜKETİCİ İLGİSİ DÜŞÜYOR

Tüketici ilgisindeki bu duraksama, bilgisayar üreticilerinin pazarlama diline de yansıyor. Dell, CES 2026’da yaptığı sunumda, ürünlerini artık “önce yapay zeka” odaklı tanıtmadıklarını kabul etti. Dell Ürünlerden Sorumlu Başkanı Kevin Terwilliger, bir yıl önceki duruma göre söylemlerinde belirgin bir değişiklik olduğunu dile getirirken, şirketin başkan yardımcısı Jeff Clarke da “yapay zekanın talep oluşturacağına dair vaadin henüz gerçekleşmediğini” ifade etti. Ancak çip üreticileri daha iddialı bir tutum sergiliyor. AMD, “Bilgisayarlar yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor” derken; Intel, Core Ultra Series 3 işlemcilerle 200’den fazla yeni bilgisayarın tanıtıldığı bilgisini paylaştı. Qualcomm ise orta segment Snapdragon X2 Plus platformunda bile 80 TOPS’luk yapay zeka performansını standart hale getirmiş durumda. Yatırımcıların ve tüketicilerin bu hikâyeye tepkisi ise şu an sınırlı kalıyor.

YENİ NESİL CİHAZLARDA PİL ÖMRÜNÜN ARTISI

Uzmanların değerlendirmelerine göre, yapay zeka özellikleri (ses temizleme, fotoğraf gürültü giderme, canlı altyazı gibi) tek başına yeni bir dizüstü bilgisayar alınmasını sağlamakta yeterli olmuyor. Ancak ARM tabanlı tasarımlar sayesinde pil ömründeki kayda değer artış, tüketiciler için çok daha ikna edici bir özellikle öne çıkıyor. Apple’ın M serisi işlemcileri ve Qualcomm’un Snapdragon platformları, günlerce süren batarya performanslarıyla dikkat çekerken, Intel ve AMD de bu alanda hızla rakiplerinin seviyesine ulaşmaya çabalıyor.

FİYATLAR ARTIYOR, RAM KRİZİ YAKINDA

Tüm bu tartışmaların üzerine bir de fiyat baskıları ekleniyor. Taleplerin yüksekliği nedeniyle yapay zeka veri merkezlerinin RAM ihtiyacı, bellek fiyatlarını hızla yukarı itiyor. Samsung yöneticileri, yarı iletken tedarikinde sorunlar yaşanacağını öngörerek, bunun geniş bir kesimi etkileyeceğini ifade ediyor. Bu durumun ilk etkileri, Dell’in yeni XPS 14 ve XPS 16 serilerinde hissedildi. Daha önce 1,700 ila 1,900 dolar arasında olan bu model fiyatları şu anda 2,000 doların üzerinde başlamaktadır. Dell, ilerleyen aylarda daha uygun konfigürasyonlar sunmayı planladıklarını belirtse de, genel trendin fiyatların yukarı yönlü olduğu görülüyor. AMD ise masaüstü departmanında, kullanıcıların tamamen yeni sistemler almak yerine mevcut sistemlerini yükseltmeye yönelebileceğini öngörüyor. Şirketin yetkilileri, özellikle AM4 ve AM5 platformlarının uzun ömürlü olmasının, yüksek fiyatlı RAM piyasasında tüketiciler için bir avantaj sağladığını kaydediyor.