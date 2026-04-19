Tuncay Sonel Hakkında Çarpıcı İddialar Ortaya Çıktı

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasında yapılan yeni incelemelerle, olayın sıradan bir kayıp vakası olmanın ötesine geçerek cinayet soruşturması kapsamına alındığı bildirildi.

VALİ HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

Soruşturmada tutuklu bulunan Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abakarov’un üvey babası Engin Yücer, ifadesinde dikkat çekici detaylara yer verdi. Yücer, Tunceli’nin eski Valisi Tuncay Sonel’in dönemin baş şüphelisi olan ve yurt dışında bulunan Zeinal Abakarov’u Türkiye’ye getirip 3 ay boyunca kayıtsız bir otelde sakladığını öne sürdü. Yücer’in açıklamalarına göre, bu süre zarfında Gülistan Doku’yla ilgili arama çalışmaları devam ediyordu.

VALİDEN ÜST DÜZEY TALİMAT

Engin Yücer’in aktardığı bilgilere göre, 5 Ocak 2020 tarihinde Zeinal Abakarov ile Gülistan Doku arasında bir tartışma yaşandı ve Aracın çamura saplanması sonucunda polis çağrıldı. Sonrasında Gülistan’ın kaybolmasıyla, Zeinal’in ailesi, “başı belaya girebilir” düşüncesiyle onu yurt dışına gönderdi. İddialara göre, Zeinal Abakarov, eski vali Tuncay Sonel tarafından yurt dışından Türkiye’ye geri getirildi ve aile Antalya’da bir otelde 3 ay boyunca kayıtsız bir şekilde ikamet etti. Ayrıca, Yücer, kendileriyle otel iletişimini kuran kişinin Antalya Emniyet Müdürü olduğu iddiasında bulundu.

VALİ VE BAŞHEKİME İFADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gülistan Doku’nun cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in ifadesi alınmaya devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’unun tutuklandığını duyurdu.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Tutuklanan kişiler arasında, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok, Şükrü Eroğlu ve diğerleri yer almakta. Diğer yandan, Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRECEK

Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel ve eski başhekim Çağdaş Özdemir’in işlemleri sürmekte. Doku Ailesi’nin avukatı, “Gülistan Doku dosyasında aramalara katılan tüm görevlerin, Tuncay Sonel soruşturmasına tanık olarak dahil edilmesi talep edilmektedir” dedi. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde, bu süreçte geçerli olan yasal prosedürler uygulanarak ifadelere devam edilmekte.