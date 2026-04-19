Tuncay Sonel’in Gözaltı Süresi Uzatıldı Soruşturma Derinleşiyor

TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMALAR YAPILDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Gülistan Doku cinayetiyle bağlantılı olarak gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel, “nitelikli cinsel saldırı” ve “kasten öldürme”, Erdoğan Elaldı “kasten öldürme”, Ferhat Güven “yağma” suçu ile, Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Şükrü Eroğlu “suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme” suçları nedeniyle tutuklanırken, Gökhan Ertok ise “kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi” ve “suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Diğer şüpheliler olan Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturmanın ikinci aşamasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Elazığ’da gözaltına alındığı ve şu anda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’nde, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir’in ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA YENİ GELİŞMELER

Doku Ailesi’nin avukatı Ali Çimen, “Gülistan Doku dosyasında tutanaklarda adı geçen, aramalara katılan veya talimat veren tüm görevlilerin, Başsavcımız Ebru Hanım dönemi hariç, Tuncay Sonel soruşturmasına tanık sıfatıyla dahil edilmesi için tarafımızca talepte bulunulacaktır. Bu talep, failin eyleminin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla yapılacak olup, sonuçlara göre bu kişilerin hukuki durumları değerlendirilecektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesine göre, “Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir” hükmü doğrultusunda, Sonel’in işlemleri Erzurum’da sürdürülüyor.