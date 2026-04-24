Tuncay Sonel’in Oğlunun Silahlı Fotoğrafı Gündemde

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in silahlı ve kamuflaj giysili bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Bu fotoğrafın, Tuncay Sonel’in gerçekleştirdiği bir kurum ziyaretinde kaydedildiği öğrenildi. Mustafa Türkay Sonel’in koruma kıyafeti giydiği ve silah taşıdığı bu görüntüde dikkat çekiyor.

‘SİLAHIM YOK’ DEMİŞTİ

Mustafa Türkay Sonel, daha önceki ifadesinde “Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan o dönem MİT müdürünün oğlu öğretmişti. Bu spor, hobilerim arasında bulunduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (Fosforlu, Kırmızı, Yeşil, Beyaz renk) silahlarla evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur. Bu silahların faturaları da bende bulunmaktadır. Bu silahları İzmir Av Market Airsoft isimli internet sitesinden sipariş ediyorduk. Ayrıca bu silahlarla kullanılan boncukları da yine bu siteden temin ediyorduk. Boncuklara ‘B.B’ denir ve pahalı olduğu için tekrar kullanmak amacıyla yerden toplardık” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

CESEDİ ARANMAYA DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman bir ekibin, Gülistan Doku’nun gömülmüş olabileceği alanlarda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduğu günden beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun organize bir cinayete kurban gittiği iddia edilmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu’nun da olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.