Tunceli’de Çığ Düşmesiyle Ulaşım Kesildi

Tunceli’de sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu ve bu durum Ovacık kara yolunda çığ düşmesine yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün daha önceki uyarıları doğrultusunda kentte kar yağışının aralıklarla sürdüğü bilgisi alındı. Ovacık kara yolunun 45’inci kilometresindeki Yoncalı mevkisine düşen çığ, yolu tamamen kaplayarak ulaşımı engelledi. Olay anında kara yolunda araç geçişi olmadığı bildirildi.

Hızlı MÜDAHALE

Çığ düşmesinin ardından durumu bildiren ihbarlar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile kar temizleme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yol, kısa bir süre içinde tekrar trafikteki araçlara açıldı.