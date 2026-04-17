Tunceli’de Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Polis Tutuklandı

Tunceli’de yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, 6 yıl aradan sonra gelen gözaltılar sonucunda eski polis memuru Gökhan Ertok, mahkemece tutuklandı.

GÜLISTAN DOKU’NUN KAYBOLMASIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Görevden ihraç edilen Ertok’un, Gülistan Doku’nun kaybolmasından 13 gün sonra kapadığı SIM kartı ile sosyal medya hesabına giriş yaptığı tespit edildi. Ertok, “Delilleri ortadan kaldırma” suçlamasıyla tutuklanarak savcılık ifadesinde, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından kendisine verildiğini belirtti. Ertok, ayrıca Valinin, Gülistan Doku’nun WhatsApp yazışmaları ve sosyal medya mesajlarındaki verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini ifade etti.

PİŞMANLIK İFADELERİ

Tutuklanan eski polis memurunun, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği bildirildi. Savcılık ifadesinde Ertok, dönemin Tunceli valisi tarafından kullanıldığını belirterek, siber alandaki teknik yeteneklerinden faydalanıldığını ve kendisinin mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Ertok, “Gülistan Doku’nun SIM kartını kullanarak sosyal medya Instagram hesabına eriştiğim için pişmanım. O zaman Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu beni, sanki soruşturmayı savcılık ile birlikte yapıyormuşuz gibi kandırdılar. Basın da üzerimize geliyor, kızı bulmalıyız dediler ve benim teknik kabiliyetimden faydalandılar. Bu hususta ben de mağdur edildim. Pişmanım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum” dedi.

TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ’NDE GÖZALTI

Ayrıca, soruşturma çerçevesinde Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı’nın “kasten öldürme” suçundan tutuklandığı bilgisi verildi.