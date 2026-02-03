Tuncer Bakırhan: Suriye Mutabakatı Herkesin Kazancıdır

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Suriye hükümeti ile YPG arasında yapılan mutabakat hakkında değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bu mutabakat aslında herkesin kazandığı bir uzlaşı metnidir. Belki Suriye devletinin de dediği gibi olmadı, Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı ama hem Suriye’nin hem Kürtlerin kazanacakları bir metindir.” ifadelerini kullandı. Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın Suriye’nin demokratik geleceği açısından olumlu sonuçlar doğurmasını arzuladığını belirtti.

KAZANIMLAR VE GEREKEN ADIMLAR

Bakırhan, mutabakatın sahada nasıl bir etki yaratacağına dikkat çekerek, sürecin Suriye’de demokratik dengeyi güçlendireceğini söyledi. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının ve insanların hayatlarını kaybetmemesinin en büyük kazanım olduğunu dile getiren Bakırhan, bu durumu bir “başlangıç” olarak nitelendirdi. “Bu mutabakatın demokratik ruhu tüm Suriye halklarına, inançlarına da yayılmalıdır. DEM Parti olarak bu anlaşmayı destekliyoruz.” diyen Bakırhan, uygulama aşamasında halkların iradesini koruyacak her türlü adımın yanında olacaklarını belirtti.

PKK LEADER’IN RUHU VE DEMOKRATİK ÇÖZÜM

Suriye’de sağlanan anlaşmanın terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın “tavrı ve duruşunun” etkisi olduğunu ileri süren Bakırhan, kendilerine düşen en önemli görevin “demokratik çözüm perspektifine sahip çıkmak ve bunu güçlü bir şekilde sürdürmek” olduğuna değindi.

BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin Grup Toplantısı’ndaki açıklamalarına da değinen Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim de talebimizdir.” diyerek, Bahçeli’nin tespitlerinin muhatabının iktidar olduğunu, bu konularda hızlıca adım atılması gerektiğini belirtti.

GÜVEN VEREN TOPLUMSAL SÖZLEŞME

Bakırhan, TBMM’de kurulmuş olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yazacağı raporun güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olması gerektiğini ifade etti. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili yönelttiği soruya, “Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli’nin dile getirdiği bu talepler hayat bulur.” şeklinde yanıt verdi.