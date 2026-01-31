Tüpten Tüpe Gaz Dolumu Yangına Neden Oldu

Olay, 2000 Evler Mahallesi 31. Sokak üzerindeki bir siteye ait dairenin 3. katında gerçekleşti. İddiaya göre, Sefa T. küçük piknik tüpünden kamp ocağı tüpüne gaz dolumunu gerçekleştirdiği esnada gaz aniden alev aldı. Alevlerin büyümesi ile yangını kontrol altına alamayan Sefa T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. Bu esnada evde bulunan eşi ve bebeğini güvenlik amacıyla karşı komşuya götürdü.

YANGINA MÜDAHALE BİRLİKLERİ SEVK EDİLDİ

Acil durum ihbarının yapılmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı.