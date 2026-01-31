Tüpten Tüpe Gaz Dolumu Yangına Neden Oldu

tupten-tupe-gaz-dolumu-yangina-neden-oldu

Olay, 2000 Evler Mahallesi 31. Sokak üzerindeki bir siteye ait dairenin 3. katında gerçekleşti. İddiaya göre, Sefa T. küçük piknik tüpünden kamp ocağı tüpüne gaz dolumunu gerçekleştirdiği esnada gaz aniden alev aldı. Alevlerin büyümesi ile yangını kontrol altına alamayan Sefa T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. Bu esnada evde bulunan eşi ve bebeğini güvenlik amacıyla karşı komşuya götürdü.

YANGINA MÜDAHALE BİRLİKLERİ SEVK EDİLDİ

Acil durum ihbarının yapılmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fatih Tekke: Antalyaspor Maçında Kayıp Yaşadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

BDDK’dan Kredi Kartları ve Kredilerde Yeni Düzenlemeler

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yeniden yapılandırma imkanı sağlandı. Ödemesi 30 günden fazla geciken borçlar, maksimum 48 ay vadeyle düzenlenebilecek. Başvuru süresi 3 ay.
Gündem

Malatya’da İstatik Duvarda Çökme Olayı Gerçekleşti

Malatya'da altı katlı bir bina, istinat duvarının çökmesi sonucu tehlike yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver getirildi. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev alacak. Başka atamalar da gerçekleştirildi.
Gündem

Hatay’da Feci Kaza: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Hatay'da minibüsün karşı şeride geçerek bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğretmeni Hasan Çakır, hastanede hayatını kaybetti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.