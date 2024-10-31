Turan: 2025 Faiz İndirim Beklentileri

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN MEVCUT DURUMU

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisine dair önemli bilgiler paylaştı. Turan, “Faiz indirimi 2025’in ilk çeyreğinde başlayabilir” diyerek, ekonominin soğuma sürecine girmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik gelişmeler hakkında, “2025’in ilk 6 ayı zor geçer; aylık TÜFE’yi birkaç ay boyunca yüzde 1,5-2 seviyelerinde görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Asgari ücret konusuna da değinen Turan, adil bir seviyenin belirlenmesinin zorlukları hakkında bilgi verdi. “Asgari ücreti beklenen enflasyona göre yaparsak adil olmuyor. Gerçekleşen enflasyona göre yaparsak programı bozuyor” diyerek, asgari ücret konusunda orta yolun bulunması gerektiğine dikkat çekti.

ENERJİ MALİYETLERİNE DİKKAT

Turan, enerji maliyetleri hakkında da önemli uyarılarda bulundu. “Elektrik faturalarının yüzde 60-70’ini devlet karşılıyor, bu sürdürülebilir değil” diyerek bu durumun uzun vadeli etkilerine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye’nin uzun vadeli rekabet gücünün artması için rekabetçi kur ve düşük işgücü maliyetinin yeterli olmayacağını belirtti. “Kamu tarafında verimlilik ve tasarruf sağlanmalı” ifadesini kullandı.

İHRACATÇILARIN FİNANSMANA ERİŞİMİ

Son olarak, ihracatçıların finansmana erişimiyle ilgili bir sorun bulunmadığını belirten TÜSİAD Başkanı, katma değerli üretimin artırılması ve faktör verimliliğinin yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kaynak: Bloomberg HT