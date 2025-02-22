Turbo Motorlu Yeni Bayraktar Gökyüzünde!

YENİ NESİL SİHA’YI TANITAN AÇIKLAMA

Baykar’dan gelen yazılı bilgilendirmeye göre, Edirne’nin Keşan bölgesinde uçuş testleri süren yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hızı, üst düzey irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle, sınıfında dünya çapında öncelikli bir konumda görevini sürdürüyor. Turbo motora sahip bu SİHA, 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkma yeteneğine sahip oluyor. Bayraktar TB2T-AI SİHA, yürütülen uçuş testlerinde 30 bin 318 feet irtifaya ulaşarak kendi rekorunu da kırmış durumda.

HIZ VE YÜKSEKLİK BAĞLAMINDA YENİ ÇİZGİ

Mevcut SİHA’larla kıyaslandığında oldukça hızlı bir tırmanma yeteneği ve uzun süre yüksek irtifada kalabilme kapasitesine sahip olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü sağlamak için büyük bir güce sahip oluyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesi sayesinde muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev icra edebilecek. Ayrıca, yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarının entegrasyonu ile hava muharebesinde üst düzey otonom yetenekler sunuyor.

YENİ TEKNOLOJİLER VE OTOMASYON

SİHA, en zorlayıcı elektronik harp koşullarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme yeteneği kazanırken, gelişmiş yapay zeka sistemleri ile görsel navigasyon sayesinde araziyi tanıyabiliyor ve yön tayin edebiliyor. Bayraktar TB2T-AI SİHA, hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor, görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor ve dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirliyor.

MUHAREBE ALANINDA YENİ BİR DÖNEM

Oyun değiştirici bir unsur olarak muharebe sahasında yer alacak Bayraktar TB2T-AI SİHA, gökyüzünde meydana gelen acil durumlarda, yapay zeka destekli sistemleri aracılığıyla otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor. Bu özellikleri sayesinde SİHA, muharebe alanında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.