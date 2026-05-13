Turgut Koç Fuhşa Aracılıktan Tutuklandı: CHP’ye Bağlantıları Sorgulanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme meydana geldi.

YİĞİT MACİT’TEN EK İFADE

Başsavcılık, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamalarıyla sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde daha önce tutuklanan Yiğit Macit’in ek bir ifade verdiği bilgisine ulaşıldı. Macit’in ifadesinde bulunan iddialar doğrultusunda gözaltına alınan iş adamı Turgut Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek işleme alındı.

KOÇ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Koç, “fuhşa aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sunuldu. Hakim, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Yürütülen soruşturma kapsamındaki bu gelişmeler, duruşma sürecinin titizlikle takip edileceğini ortaya koyuyor.

CHP’Lİ KİMLİĞİYLE BİLİNİYOR

Tutuklanan iş adamı Turgut Koç, CHP’li milletvekilleri Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile olan ilişkileriyle tanınıyor.