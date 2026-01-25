Turgutlu’da Korkunç Bebek Ölümü Olayı Devam Ediyor

turgutlu-da-korkunc-bebek-olumu-olayi-devam-ediyor

Turgutlu’da ürkütücü bir vaka meydana geldi. Yalnız yaşayan 28 yaşındaki anne F.Y., 3 aylık kızı Ş.A.Y.’yi yatakta hareketsiz halde buldu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SIR ÖLÜM

Evde gerçekleştirilen ilk incelemelerin akabinde, 3 aylık bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna yollandığı bildirildi. Anne F.Y. ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

