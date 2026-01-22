Türk Bayrağına Yapılan Saldırıda 23 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Terör Örgütü YPG’ye Yönelik Saldırı Tepki Çekti

YPG yandaşlarının Nusaybin ile Kamışlı arasındaki sınır hattında Türk bayrağına gerçekleştirdiği saldırı kamuoyunda büyük bir infial yarattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Türk bayrağına yönelik hakaret ve aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 23 yaşındaki S.Ç., gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, S.Ç. tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

PROVOKASYON HÜKÜMET TARAFINDAN KINANDI

YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği provokatif eylem, Mardin’in Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik yapılmasıyla büyük bir tepki topladı. Hükümet yetkilileri, peş peşe yaptıkları açıklamalarda bu saldırıyı kınayarak, provokatörlere karşı sert önlemler alınacağının altını çizdi. Sınırın Suriye tarafındaki YPG yandaşları, Türk bayrağını hedef alarak gerçekleştirdikleri saldırının ardından Türk askerleri sınır kapısına intikal ederek güvenlik önlemleri aldı ve eylemcileri uyararak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Saldırıya dair başlatılan resmi soruşturma devam ediyor.