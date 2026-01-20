Türk Bayrağına Yapılan Saldırılara Soruşturma Başlatıldı

turk-bayragina-yapilan-saldirilara-sorusturma-baslatildi

Suriye’de militan unsurlar, işgal altında tuttukları bölgelerden geri çekilmeye başladı. PKK’nın uzantısı olan SDG, Suriye ordusunun karşısında direnemeyerek Türkiye sınırındaki Kamışlı ve Haseke illerine doğru geri adım atıyor. Bu durum, Türkiye’deki PKK yandaşlarını harekete geçirdi. DEM Parti’nin Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdiği grup toplantısı, gergin atmosferi daha da tırmandırdı.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Toplantıya katılan kalabalık, sınırda yer alan Türk bayrağını gönderden indirerek Türk askerlerine saldırdı. Bu alçak eylem sonrasında tepkiler hızla yayıldı.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yaşanan olaylarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı soruşturma açtı. Bakan Yılmaz Tunç, “Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.” dedi ve ekledi: “Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.”

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Suriye’nin Halep kentindeki Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında meydana gelen çatışmalar, Türkiye’de bazı eylemlere gerekçe oluşturdu. Bu çerçevede, 356 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış ve 77 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor. Devletin egemenliğine ve toplumsal huzuruna yönelik hiçbir saldırı veya provokasyon cezasız kalmayacaktır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Değerli Metallerde Rekor Yükseliş Devam Ediyor

Küresel piyasalarda değerli metaller, yatırımcıların güvenli limanı olarak yükselişine devam ediyor. Bu durum, belirsizliklerin artmasıyla birlikte fiyatların tahmin edilemez hale gelmesine neden oldu.
Gündem

İsrail’in UNRWA Merkezine Yıkım Faaliyetleri Başladı

İsrail, Ocak 2025'te faaliyetlerini durdurduğu Birleşmiş Milletler ajansının Doğu Kudüs'teki merkezine girdi ve yapılarını yıkmaya başladı.
Gündem

Suriye Ve SDG Haseke’de Tarihi Anlaşmaya İmza Attı

Şam yönetimi, Haseke üzerinde PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı olan SDG ile bir anlaşma sağladığını açıkladı.
Gündem

DSİ Baraj Projelerine 16,9 Milyar Lira Yatırım Yapacak

Bu yıl devlet su yöneticisi, 59 baraj projesine toplamda 16.9 milyar lira yatırım yapmayı hedefliyor.
Gündem

Kartalkaya Yangınında 1 Yıl Dolu Gözyaşı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 34 çocuk da dahil 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve 137 kişinin yaralanmasına yol açan yangının üzerinden bir yıl geçti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.