Türk Bayrağına Yapılan Saldırılara Soruşturma Başlatıldı

Suriye’de militan unsurlar, işgal altında tuttukları bölgelerden geri çekilmeye başladı. PKK’nın uzantısı olan SDG, Suriye ordusunun karşısında direnemeyerek Türkiye sınırındaki Kamışlı ve Haseke illerine doğru geri adım atıyor. Bu durum, Türkiye’deki PKK yandaşlarını harekete geçirdi. DEM Parti’nin Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdiği grup toplantısı, gergin atmosferi daha da tırmandırdı.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Toplantıya katılan kalabalık, sınırda yer alan Türk bayrağını gönderden indirerek Türk askerlerine saldırdı. Bu alçak eylem sonrasında tepkiler hızla yayıldı.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yaşanan olaylarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı soruşturma açtı. Bakan Yılmaz Tunç, “Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.” dedi ve ekledi: “Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.”

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Suriye’nin Halep kentindeki Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında meydana gelen çatışmalar, Türkiye’de bazı eylemlere gerekçe oluşturdu. Bu çerçevede, 356 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış ve 77 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor. Devletin egemenliğine ve toplumsal huzuruna yönelik hiçbir saldırı veya provokasyon cezasız kalmayacaktır.