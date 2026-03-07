Türk Devletleri Teşkilatı’nda Bölgesel Gelişmeler Değerlendirildi

Toplantıda, Türkiye, Dönem Başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın temsilcileri yer aldı. Bu toplantıda teşkilat bünyesindeki son gelişmeler gözden geçirilecek, gelecekteki adımlar tartışılacak. Ayrıca güncel küresel ve bölgesel meseleler üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, “Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu günlerde Türk dünyası olarak daha fazla dayanışma göstermemiz gerektiğinin farkındayız.” ifadesine yer verdi.

ORDU, SİYASET VE DİPLOMASİ BİR ARADA

Fidan’ın açıklamalarından dikkat çeken bazı noktalar ise şöyle sıralandı: “Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bugünde tek seçenek diplomasidir diyoruz ve buna devam ediyoruz. İsrail’in yayılmacı ve bölücü gündemi bilinmektedir. Biz ise dost ve kardeş ülkelerle birlikte barıştan yana tutum sergiledik. Diğer taraftan üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı belirtmek istiyorum. Ülkemiz ve Azerbaycan’ın hedef alınması riski göstermektedir. Bölgedeki çatışmalar terör örgütlerine ortam hazırlıyor. Tırmanan gerginlik aynı zamanda enerji arz güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın durumunu da yakından takip etmekteyiz.”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMASLAR

Pezeşkiyan, savaşın başından beri İranlı dostlarla aynı noktada bulunduklarını belirterek, “Bir saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme amacı doğru değil. Amerika ile büyük bir problem içindesiniz, sizin hiç olmazsa bölgedeki istikrarı, komşularla iyi ilişkiyi esas alan, sorunları masaya yatıran taraf olun dedik.” dedi. Pezeşkiyan, ayrıca, “Kendilerine saldırmayan ülkelerin sivil altyapılarına saldırmak doğru değil. Bu bölgede İsrail yayılmacılığının da ekmeğine yağ sürmek olur.” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTMAKTA

Fidan’ın, “Bize atılan füze hava sahamıza girerken vuruldu. Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk, eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz ‘aman dikkat edin böyle bir maceraya İran’da kimse atılmasın’.” ifadesi dikkat çekti. İran’dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettiklerini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin barışa olan hizmetini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

BÖLGEDEKİ SORUNLAR REHİN ALINMAMALI

Bölgedeki etnik ve dinsel senaryolara dair de bir uyarıda bulunan Pezeşkiyan, “İran’da sivil savaş çıkarmayı hedefleyen etnik ve dinsel tüm senaryolara karşıyız. Hem batıyı hem doğuyu bu senaryolara karşı uyarıyoruz. Umuyoruz bölgedeki Kürt kanaat önderlerinin bu türden tarihi bir sorumluluğu sırtlanacak yanlış içinde olmazlar.” şeklinde konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul ettiğini hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ KABUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi toplantısı kapsamında İstanbul’da bulunan Genel Sekreter ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Toplantıya Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan dışişleri bakanları katıldı. Bu kabul, Dolmabahçe’de bulunan Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da görüşmede yer aldı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN TARİHİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021’de İstanbul Zirvesi’nde alınan bir kararla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) olarak değiştirildi. Teşkilatın temel hedefleri arasında; Türk devletleri arasında karşılıklı güvenin pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel mirasının korunması ve tanıtılması yer alıyor. İstanbul merkezli TDT’nin, şu an 5 üyesi ve 4 gözlemcisi bulunmaktadır. Teşkilatın bir sonraki Gayriresmi Zirvesi Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek olup, ikinci yarıda yapılacak TDT 13. Zirvesi’nde Türkiye ev sahipliği yapacaktır.