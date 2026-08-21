Türk Eğitim-Sen, MEB Yönetmeliğine Dava Açtı

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerin bazı maddelerine karşı harekete geçti. Sendika, 28 Temmuz 2026 tarihli ve 33323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemedeki kritik hususların Anayasa’ya ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay nezdinde dava açtı. Açılan davada; okul öncesi eğitimdeki yaş aralığı düzenlemeleri, ortaokullardaki gelişim raporu uygulaması ve taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmenlerin nöbet sorumluluklarına ilişkin hükümler hedef alındı. Sendika, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve angarya yasağına aykırılık oluşturduğu belirtilen ilgili maddelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve ardından iptal edilmesini talep etti.

Dava Dilekçesinde İptali İstenen Düzenlemeler

Dava dilekçesinde hukuka ve anayasal ilkelere aykırı bulunduğu belirtilerek iptali istenen düzenlemeler şunlardır. Okul öncesi yaş gruplarına ilişkin “Resmî anaokulu bulunmayan ilçelerde, 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.” ibaresi bulunmaktadır. Gelişim raporu ve karne düzenlemesinde ise “2025-2026 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak beşinci sınıflardan başlamak üzere bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan Gelişim Raporu karne ile birlikte verilir.” cümlesi yer almaktadır. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise “2025-2026 eğitim ve öğretim yılından itibaren beşinci sınıflardan başlayacak şekilde kademeli olarak her dönem sonunda karne ile birlikte öğretmen görüşünü içeren öğrencilerin devam durumunu, gelişim düzeylerini ve sosyal-duygusal gelişim becerilerini gösteren Gelişim Raporu hazırlanır.” ifadesi bulunmaktadır. Bu raporda elektronik imza ile imzalanabilme, e-Rapor olarak düzenlenme ve öğrenciye/veliye verilme özellikleri de bulunmaktadır.

Taşıma Merkezi Okullarda Nöbet Sorumluluğu

Taşıma merkezi okullardaki nöbet görevi de dava kapsamına alınmıştır. İlgili hükümde “Taşıma merkezi okullarda görevli öğretmenler, 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında verilen nöbet görevlerini de yapar.” ifadesi yer almaktadır. Sendika bu düzenlemelerin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunmaktadır. Ayrıca angarya yasağına aykırılık oluşturduğu da belirtilen hususlar arasındadır. Sendika, söz konusu maddelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını istemiştir. Ardından maddelerin iptal edilmesi talebi Danıştay’a iletilmiştir.