Türk Eğitim-Sen’den Ayrımcılığa Dava

Eğitim
Ahşap bir mahkeme tokmağı masanın üzerinde duruyor
Türk Eğitim-Sen, MEB'deki yönetici tazminatı düzenlemesine karşı hukuki süreç başlattı ve ayrımcılık iddialarını gündeme getirdi.
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Kamuda ücret ve tazminat adaleti tartışmaları yeniden alevlenirken Türk Eğitim-Sen MEB’deki yönetici tazminatı düzenlemesine karşı Danıştay’da iptal davası açtı. Sendika düzenlemenin aynı görevi yürütenler arasında ayrımcılık yarattığını savunuyor. Bu durumun Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor.

HİZMET SINIFINA GÖRE AYRIM YAPILDI

Düzenleme 11 Temmuz 2026’da yürürlüğe girdi. İl müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürlerini kapsıyor. Sorun yöneticilerin geçmiş hizmet sınıflarına dayanıyor. Sadece eğitim-öğretim sınıfından gelenler ek tazminat alabiliyor. Genel idari hizmetlerden gelen yöneticiler kapsam dışı kalıyor. Türk Eğitim-Sen bu durumu hukuki dayanağı olmayan bir ayrımcılık olarak tanımlıyor. Yetkililer çalışma barışının zedelendiğini vurguluyor.

YENİDEN DÜZENLEME ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada kamu personel rejiminde ücret belirlemede görev unvanı esas alınmalı. Geçmiş hizmet sınıfına göre ayrım adalet duygusunu zedeliyor. Sendika hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti. Düzenlemenin tüm yöneticileri kapsayacak şekilde yeniden ele alınması çağrısı yapıldı.

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