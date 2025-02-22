Türk Futbolunun İlk Amigolarından Orhan Erpek Öldü

AMİGO ORHAN’IN VEFATI

Eskişehir’de tribünlerin efsanesi ve Türk futbolunun ilk amigosu olarak tanınan ‘Amigo Orhan’ lakaplı Orhan Erpek’in vefatı duyuruldu. Eskişehirspor, bu üzücü haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, “Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞTEKİ OLAY TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Amigo Orhan’ın vefatı, yıllar önce yaşanan bir olayla yeniden gündem oldu. Orhan, Belçika mağlubiyeti sonrası Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli’yi dışarıda beklemiş ve Denizli’yi görünce uçan kafa atmıştı. Mustafa Denizli, yıllar sonra katıldığı bir programda, Amigo Orhan’ı takım otobüsünden kovduğunu ve bu durumdan dolayı Orhan’ın kendisine kafa attığını açıkladı.

DENİZLİ’NİN ANLATIMI

Mustafa Denizli, olayın detaylarını şu şekilde anlattı: “Bu arkadaşlar evvelden milli takım otobüsüyle antrenmanlara gidenler. Ne alakaysa? Amigoymuş, antrenmana gidermiş takımla birlikte. Otelden çıktım, baktım otobüsün içinde bu var. Senin dedim ne işin var? Ben amigoyum dedi. Dedim in aşağıya, senin dedim ne işin var burada? Böyle başladı.”