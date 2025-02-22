Türk Futbolunun İlk Amigolarından Vefat Etti

AMİGO ORHAN’IN VEFATI

Eskişehir’de futbolun sembol isimlerinden biri olarak kabul edilen ve “Amigo Orhan” lakabıyla tanınan Orhan Erpek’in hayatını kaybettiği bildirildi. Eskişehirspor, bu acı haberi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşılan mesajda, “Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz” sözleri yer aldı.

UNUTULMAZ OLAY YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Amigo Orhan’ın, Belçika mağlubiyetinden sonra Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli’yi dışarıda bekleyip, kendisini görünce ona bir kafa atması hafızalardan silinmedi. Bu dikkat çekici olay, Orhan Erpek’in vefatıyla birlikte tekrar hatırlandı. Yıllar sonra katıldığı bir programda Mustafa Denizli, Amigo Orhan’ı takım otobüsünden kovduğunu, bu nedenle Orhan’ın kendisine kafa attığını anlattı.

DENİZLİ’NİN AÇIKLAMALARI

Olayın başlama anını Mustafa Denizli şöyle anlattı: “Bu arkadaşlar daha önce milli takım otobüsüyle antrenmanlara gidenler. Ne alakaysa? Amigoymuş, antrenmana gitmek için takımla birlikte otobüste bulunmuş. Otelden çıktım, baktım otobüsün içinde bu var. ‘Senin ne işin var?’ dedim. ‘Ben amigoyum’ dedi. ‘Dedim in aşağıya, senin ne işin var burada?’ böyle başladı.”