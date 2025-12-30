TÜRK-İŞ Araştırması: 4 Kişilik Aileye Açlık Sınırı 30 Bin TL Geçti

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

TÜRK-İŞ’in her ay gerçekleştirdiği ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Aralık 2025 dönemine ait sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için gerekli gıda harcaması tutarı 30 bin 143 lira olarak belirlendi. Ayrıca, gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların toplamı ‘yoksulluk sınırı’ olarak 98 bin 188 lira hesaplanırken, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 39 bin 123 lira olarak kaydedildi.

GIDA ÜRÜNLERİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

Aralık ayı araştırma sonuçlarına bakıldığında, genel olarak gıda ürünlerinde önemli bir fiyat dalgalanması kaydedilmediği tespit edildi. Yine de, süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında hareketlilik devam ederken, et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller grubunda kıyma ve kuşbaşı etin fiyatında artış yaşandığı bildirildi. Özellikle balık ürünlerinde, tezgahlardaki çeşitliliğin artması ile sınırlı fiyat gerilemeleri gözlemlendi.

TAVUK ETİ VE MEYVE-SEBZE FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Tavuk etinin kilogram fiyatında bu ay artış meydana gelirken, yumurta fiyatlarında belirgin bir değişim yaşanmadığı görüldü. Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda da dikkat çekici bir fiyat değişikliği söz konusu olmadı. Meyve-sebze fiyatları açısından ise sebze fiyatlarında gerileme yaşanırken, meyve fiyatlarında bir artış dikkat çekti. Patates ve soğan fiyatları ise bu ay sabit kaldı. Araştırmada, ekmek fiyatının aynı seviyede kaldığı, bulgur fiyatında gerileme görüldüğü, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerde ise önceki aya oranla belirgin bir değişiklik olmadığı belirtildi.

YAĞ VE ÇAY FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Temel yağ ürünlerinin yer aldığı grupta, ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatlarında nispeten bir değişim yaşanmazken, zeytinyağı fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği bildirildi. Ayrıca, siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatlarında bu ay sınırlı bir artış gözlemlendi. Baharat ürünlerinde değişiklik olmadıkları görülürken, çay ve ıhlamur fiyatlarının bir miktar arttığı kaydedildi. Reçel, bal ve şeker fiyatları ise değişmeden kalırken, salçanın kilogram fiyatında da herhangi bir değişim söz konusu olmadı.