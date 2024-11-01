Türk Lirası Mevduat Stopaj Oranları Güncellendi

MEVDUAT STOPAJ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ile kâr paylarında, vadesine göre yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 oranlarında indirimli gelir vergisi kesintisi yapılacağı kararlaştırıldı. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

VADESİZ HESAPLARDA YÜKSELME

Resmi Gazete’de yayımlanan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, oranlar şu şekilde düzenlendi: Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda uygulanan oran, yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi.

YENİ ORANLAR 1 KASIMDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni stopaj oranları, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren içerisinde değişiklik olan hesap sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir konu ortaya çıkmış oldu.