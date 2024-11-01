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Ekonomi

Türk Lirası Mevduat Stopaj Oranları Güncellendi

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STOPAJ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları yeniden belirleniyor. Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kâr payları için vade sürelerine göre sırasıyla yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 oranında indirimli gelir vergisi kesintisi yapılması kararlaştırıldı. Bu karar, resmi olarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, yeni oranlar aşağıdaki gibi güncellendi:
– Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda, oran yüzde 7,5’ten yüzde 10’a yükseltildi.
– 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda, kesinti yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkarıldı.
– 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise oran yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi.

GEÇERLİLİK TARİHİ

Uygulanan yeni stopaj oranları, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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