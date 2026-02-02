Türk Öğretmenler İtalyan Lisesi’nde Grev Başlattı

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından birinde, işçi ve işveren arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine Türk öğretmenler grev kararı aldı. Yeni dönemin ilk ders zilinin çalmasının ardından öğretmenler, okul kapısına “Bu işyerinde grev vardır” ibaresini astı. Öğretmenler, aynı kurumda görev yapan İtalyan meslektaşlarıyla maaş, statü ve çalışma koşulları açısından ciddi dengesizlikler olduğunu ifade ederek, “eşit işe eşit ücret” taleplerinin karşılanmaması nedeniyle grevin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

GREVDEKİ NEDENLER

Basın açıklaması gerçekleştiren sendika temsilcisi, grevin yalnızca bir ücret uyuşmazlığı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yaklaşık iki aydır çözüm için masadayız, ancak okul yönetimi 10 Aralık’tan bu yana müzakerelere dönmek için bir somut adım atmamıştır.” Türk öğretmenlerin, aynı ders yükü ve akademik sorumluluklara sahip olmalarına rağmen İtalyan öğretmenlerinden 6 kata varan oranda daha düşük maaş aldığını aktaran temsilci, okul ücretlerinin son dört yılda Euro bazında yaklaşık yüzde 300 arttığına, öğretmen maaşlarındaki zammın ise sadece yüzde 30 seviyesinde kaldığına dikkat çekti.

MAAŞ EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT!

Kendi görüşlerine göre bu durumun vicdani ve etik açıdan kabul edilemeyeceğini ifade eden temsilci, okul yönetimi tarafından Türk öğretmenlere 2025 için sıfır zam, 2026 için yüzde 15 zam teklifi ve 2027 için tekrar sıfır zam teklif edildiğini belirtti. “Bu durum eğitime ve emekçiye bir hakarettir” diye konuşarak, “Biz lütuf istemiyoruz, hakkımızın teslim edilmesini talep ediyoruz. Eşdeğer yabancı okullardaki ücret standartlarının dikkate alınarak ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinin derhal uygulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Öğrencilerin mağdur olmaması ve velilerin kaygılarının giderilmesi adına okul yönetimine bir kez daha çağrıda bulunarak, “Gelin, makul bir çözümde buluşalım” dedi. Çalışma ortamında emeğin değer görmesini sağlamak istediklerini belirten temsilci, “Rasyonel, adil ve sürdürülebilir bir teklif ile masaya dönmenizi bekliyoruz. Okul yönetimi bilmelidir ki kazanana kadar buradan ayrılmayacağız. Çözüm irademizi koruyoruz, ancak hakkımızı alana dek bu meşru mücadeleden geri adım atmayacağız” şeklinde konuştu.