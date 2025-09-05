Türk Sporunda Zafer Haftası Gerçekleşti

SPORDA ZAFER HAFTASI

Türk sporunda bu hafta bir zafer dönemi yaşanıyor. İki gün içinde üç farklı branşta mücadele eden Milli Takımlar, üç galibiyet elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’nun son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek grup aşamasını namağlup lider tamamladı.

İLK ZAFER, BASKETBOLDA SIRBİSTAN’A KARŞI

Bu karşılaşmada Alperen Şengün 28 sayı ve 13 ribaund ile dikkat çekerken, Shane Larkin ve Cedi Osman da takımın başarısında önemli katkı sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarihi bir başarı elde etti.

FILENİN SULTANLARI ABD’Yİ DEVİRDİ

Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Ebrar Karakurt, 23 sayıyla takımının en önemli oyuncusu oldu. Milliler yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA GÜRCİSTAN’I GEÇTİK

Son olarak, A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelerin başlangıcını galibiyetle yaptı. Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada iki gol atarak öne çıkarken, diğer golü Mert Müldür kaydetti.