Türk Tarım Sektörü 2025’te İhracat Rekoru Kırdı

Türk tarım sektörü, 2025 yılında 36,4 milyar dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek yıllık rakamını elde etti. Türkiye’deki tarım alanında yapılan yenilikler ve uygulanan destekler, yıl boyunca don ve kuraklık gibi zorluklara rağmen ihracatta olumlu yansımalar gözlemlenmesine katkı sağladı. Ekonomi yönetimi, girişimcilerin yanında olmaya devam ederek, çiftçilikten teknik konulara, işleme ve pazarlama tesislerinden tarımsal işletmelere kadar geniş bir destek yelpazesini sürdürüyor.

DESTEK POLİTİKALARI İHRACATTA BAŞARIYI GETİRDİ

Üreticiyi önceliklendiren destek politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen sektörün güçlü kalmasını sağladı. Bu durum, ihracatta tarihi başarıların elde edilmesine zemin oluşturdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Türk tarım sektörünün ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 36,4 milyar doları aştı ve toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15,3 olarak belirlendi.

TARIM BÜNYESİNDEKİ 3 SEKTÖR REKOR KIRDI

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 10 alt sektörden 3’ü, 2025 yılında ihracat rekorları kırarak dikkat çekti. Yaş meyve ve sebze sektörü 3,7 milyar dolarlık ihracatla öne çıkarken, süs bitkileri ve mamulleri 159,9 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ise yaklaşık 8 milyar dolarla en yüksek yıllık ihracat rakamlarını elde etti. Bu sektörlerin ihracat artışı sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 13,7 ve yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN IRAK’A İHRACATI 1,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Rekor kıran sektörlerin en yüksek satış gerçekleştirdiği ülkeler ise dikkat çekiyor. Yaş meyve ve sebze sektöründe 865,1 milyon dolarla Rusya, süs bitkileri ve mamullerinde 40 milyon dolarla Hollanda, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ise 1,2 milyar dolarla Irak öne çıkıyor.