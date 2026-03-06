Türk Ürünleri AB Ürünü Statüsünü Kazandı

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile sürdürdüğü yoğun diplomatik çalışmaların karşılığını aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de üretilen sanayi ürünlerinin Gümrük Birliği kurallarına uygun olarak “AB ürünü” statüsünde değerlendirileceğini açıkladı. Bu durum, Türkiye’deki firmaların AB kamu alımlarına ve teşvik programlarına erişim imkanı bulması anlamına geliyor.

OLUMLU VE YAPICI BİR KARAR

Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, alınan kararın kendileri için önemli bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. Bolat, “Türkiye, mevcut Gümrük Birliği kapsamında, AB’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve bugün taslağı yayımlanan Sanayi Hızlandırma Yasası ve ‘AB Ürünü’ politikası çerçevesi içinde tanındı. Bu, her iki tarafın yatırımları ve girişimlerinin devamlılığı ile Avrupa değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından olumlu ve yapıcı bir karar olmuştur.” dedi.

AB İLE SEKTÖREL ENTEGRASYON DAHA DA DERİNLEŞECEK

Bakan Bolat, atılan adımın AB ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı ve sektörel entegrasyonun derinleşeceğinin altını çizdi.

MADE İN EU YAKLAŞIMI

Avrupa Birliği’nin geliştirdiği Sanayi Hızlandırma Yasası ve “Made in EU” stratejisi, Avrupa içinde stratejik sektörlerde üretimin artmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, kamu alımları ve teşviklerin, Avrupa menşeli ürünlere yönlendirilmesini amaçlıyor.