Türk Ve Yunan Balıkçıları Arasında Gerilim

EGE’DE GERİLİMİN ARTMASI

Ege Denizi’nde, özellikle Saros Körfezi’nde Türk ve Yunan balıkçılar arasında oluşan gerilim yükselişe geçti.

TÜRK BALIKÇILARIN TEPKİSİ

Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçılar üzerinde sürmesi ile başlayan olaylar, Türk balıkçılarının tepkisiyle karşılaştı. Hızla organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, Yunan teknelerinin tacizine yanıt vererek, onları Türk kara sularına kadar takip edip geri püskürtü. Olayın anları, Türk balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip kaydedildi.