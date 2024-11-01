More
Ekonomi

“Turkcell’den Uluslararası İş Birlikleri”

turkcell-den-uluslararasi-is-birlikleri

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Turkcell, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında uluslararası iş birliklerine aralıksız devam ediyor. Şirket, Huawei ile imzalanan anlaşmalarla, 5.5G ve DWDM gibi ileri düzey ağ teknolojilerinin yanı sıra yapay zekâ alanında stratejik iş birlikleri oluşturuyor. Bu iş birlikleri, iki şirket arasında akıllı ağ analizi, operasyon, yapay zekâ yazılımları, bulut teknolojileri ve dijital dönüşüm konularında mevcut ortaklıkları daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

DİJİTALLEŞME İÇİN YENİ FIRSATLAR

İki firma arasındaki protokoller, bireyler ve sektörler için dijitalleşme ile ilgili yeni iş fırsatlarının keşfedilmesini sağlamak için tasarlandı. Turkcell ve Huawei’nin geliştirdiği bu iş birlikleri, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve teknoloji alanındaki gelişmelere katkı sunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cuma Bülteni Dolu Dolu! ‘Şampiyon Oran’larla Heyecanı Artır

Süper Lig'de Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlarken, Ligue 1'de Lille, Lyon'u konuk ediyor. Ayrıca Leverkusen ile Stuttgart mücadelesi Misli'den canlı yayınlanacak.
Gündem

İETT Otobüsü Kaçtı: Otoyolda Kovalamaca!

Gaziosmanpaşa'da geri manevra yapan İETT otobüsü, arkasındaki araca çarptı. İETT sürücüsünün olay yerini terk ettiği öne sürüldü. Kaza anları cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.