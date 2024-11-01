“Turkcell’den Uluslararası İş Birlikleri”

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Turkcell, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında uluslararası iş birliklerine aralıksız devam ediyor. Şirket, Huawei ile imzalanan anlaşmalarla, 5.5G ve DWDM gibi ileri düzey ağ teknolojilerinin yanı sıra yapay zekâ alanında stratejik iş birlikleri oluşturuyor. Bu iş birlikleri, iki şirket arasında akıllı ağ analizi, operasyon, yapay zekâ yazılımları, bulut teknolojileri ve dijital dönüşüm konularında mevcut ortaklıkları daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

DİJİTALLEŞME İÇİN YENİ FIRSATLAR

İki firma arasındaki protokoller, bireyler ve sektörler için dijitalleşme ile ilgili yeni iş fırsatlarının keşfedilmesini sağlamak için tasarlandı. Turkcell ve Huawei’nin geliştirdiği bu iş birlikleri, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve teknoloji alanındaki gelişmelere katkı sunuyor.