Turkcell Süper Kupa Finalinin Hakemi Halil Umut Meler

turkcell-super-kupa-finalinin-hakemi-halil-umut-meler

Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hakem koltuğunda Halil Umut Meler oturacak.

HAKEM GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, derbi karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM BELİRLENDİ

Müsabakanın dördüncü hakem görevini Ozan Ergün yerine getirecek.

