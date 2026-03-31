Türkiye 5G İle Dijital Çağa Adım Atıyor

Türkiye, iletişim altyapısında devrim niteliğinde bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisi tüm ülke genelinde aktif hale gelecek.

5G TEKNOLOJİSİNİN TANITIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”ne katılarak, yeni nesil mobil iletişim altyapısının, 5G’nin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, bu teknolojide emeği geçen bütün kurumları tebrik etti ve “Dijital bağımsızlığımızı daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

SIKINTILAR VE ÇÖZÜMLER

Savaş ve çatışmaların siber güvenliğin önemini artırdığına dikkat çeken Erdoğan, “Veri çağında ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik ayrılmaz bir bütündür” dedi. Dijital egemenliğin bir güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız. Bunu ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ İHRACATI VE GELİŞİMİ

Türkiye, sadece kendi teknolojisini üretmekle kalmayıp, aynı zamanda teknoloji ihracatı yapıyor. 2024’te Türksat 6A uydusunu uzaya fırlatacaklarını duyuran Erdoğan, “Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olmayı başardık” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Teknofest’in başarılı bir rol model olduğunu ve güçlü bir Türkiye inşa etmek için engelleri aştıklarını belirtti.

5G HAZIRLIKLARINDA SON AŞAMALAR

5G’nin hazırlıklarına 2016 yılında başlandığını dile getiren Erdoğan, 2019 yılından itibaren pilot uygulamalarla kullanılmaya başlandığını belirtti. Yaygın kapsama hedefinin kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar uzandığını ve iki yıl içinde 5G’nin her yerde hizmete sunulacağını söyledi. 5G’nin, iletişim hızını 10 kat artıracağını ve bulut tabanlı, yazılım odaklı mimarisiyle daha esnek bir yapı sunacağını ifade etti.

GENEL KAPSAM VE UYUM

Türkiye’nin 5G’ye geçiş çalışmaları uzun süredir devam etmekte. TBMM tarafından stadyumlar gibi birçok alanda test çalışmaları yapılmış durumda. 1 Nisan itibarıyla 81 il merkezinde faaliyete geçeceği belirtilen 5G, iki yıl içinde tüm ülkeye yayılacak.

TEKNOLOJİYE UYUM ŞART

5G teknolojisini kullanabilmek için kullanıcıların bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ve uygun bir SIM kartı bulundurmaları gerekecek. 4,5G uyumlu SIM kartlar 5G ile de uyumlu olmasına karşın, daha eski teknolojilere ait SIM kartların güncellenmesi gerekecek. Uyumlu telefon ve SIM kartına sahip kullanıcıların, operatörlerinin mobil uygulamaları veya SMS aracılığıyla 5G’yi aktif etmeleri gerekiyor. Dört aşamalı süreçte telefonun ayarlarında şebekeyi 5G’ye taşımaları gerekecek.

5G’NİN GETİRİRLERİ

5G teknolojisi, mobil internet hızını saniyede megabitlerden gigabit seviyesine çıkaracak ve mevcut hızları en az 10 kat artırarak kullanıcılarına daha hızlı bir deneyim sunacak. Bu teknolojinin en önemli farkı, sadece hız değil, aynı zamanda düşük gecikme süresi ve çok sayıda cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanabilmesi olacak.